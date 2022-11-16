Георгий Щенников: никаких новостей по новому контракту нет. Хотелось бы остаться в ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников рассказал, ведутся ли переговоры с руководством команды о новом контракте, а также выразил желание остаться в стане армейского клуба.

«Новый контракт с ЦСКА? Пока никаких новостей нет. Конечно, хотелось бы остаться в ЦСКА», — передаёт слова Щенникова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В текущем сезоне Щенников провёл за команду в общей сложности три игры во всех турнирах. В прошлом сезоне игрок принял участие за команду в 16 встречах. В сентябре появлялась информация, что руководство армейской команды не планирует продлевать контракт со своим футболистом.

ЦСКА находится на пятом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Команда набрала в 17 матчах 29 очков.