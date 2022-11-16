Тренер сборной Таджикистана высказался о вызове игрока из Медиалиги на матч с Россией

Главный тренер сборной Таджикистана Петар Сегрт прокомментировал вызов в национальную команду на товарищескую игру с Россией футболиста из клуба Медиалиги «БроукБойз» Салама Ашурмамадова.



«Игрок из Медиалиги? Это молодой, талантливый парень, и мы должны смотреть в будущее. Меня не волнует, в какой лиге он играет. Не волнует, кто его отец или мама. Я здесь не для того, чтобы смотреть в прошлое. А потому, что я живу настоящим и смотрю в будущее», — передаёт слова Сегрта корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Напомним, встреча между сборными Таджикистана и России состоится завтра, 17 ноября, в Душанбе на «Центральном республиканском стадионе». Стартовый свисток — в 18:00 по московскому времени.