Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Таджикистана высказался о вызове игрока из Медиалиги на матч с Россией

Тренер сборной Таджикистана высказался о вызове игрока из Медиалиги на матч с Россией
Комментарии

Главный тренер сборной Таджикистана Петар Сегрт прокомментировал вызов в национальную команду на товарищескую игру с Россией футболиста из клуба Медиалиги «БроукБойз» Салама Ашурмамадова.

«Игрок из Медиалиги? Это молодой, талантливый парень, и мы должны смотреть в будущее. Меня не волнует, в какой лиге он играет. Не волнует, кто его отец или мама. Я здесь не для того, чтобы смотреть в прошлое. А потому, что я живу настоящим и смотрю в будущее», — передаёт слова Сегрта корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, встреча между сборными Таджикистана и России состоится завтра, 17 ноября, в Душанбе на «Центральном республиканском стадионе». Стартовый свисток — в 18:00 по московскому времени.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022