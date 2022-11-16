Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Таджикистана: в матче с Россией шансы 50 на 50

Тренер сборной Таджикистана: в матче с Россией шансы 50 на 50
Комментарии

Тренер сборной Таджикистана Петар Сегрт поделился ожиданиями от товарищеского матча с Россией.

«Мы подготовились хорошо, несмотря на все потери. У моих игроков сильный характер. У меня есть Умарбоев – он один из лучших игроков команды. Он выступает в Европе. Хотим, чтобы другие добились таких же успехов.

Заранее ли у нас нет шансов? Мы должны оставаться реалистами. Но в то же время завтра, когда 11 игроков нашей сборной выйдут с Россией, шансы 50 на 50», — передаёт слова наставника корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, товарищеский матч России и Таджикистана пройдёт завтра, 17 ноября. Начало матча запланировано на 18:00 мск. Эта игра станет первой из двух запланированных на ноябрьский сбор нашей национальной команды. 20 ноября команда России сыграет со сборной Узбекистана.

Новость по теме
Тренер сборной Таджикистана высказался о вызове игрока из Медиалиги на матч с Россией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022