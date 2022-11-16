Тренер сборной Таджикистана: в матче с Россией шансы 50 на 50

Тренер сборной Таджикистана Петар Сегрт поделился ожиданиями от товарищеского матча с Россией.

«Мы подготовились хорошо, несмотря на все потери. У моих игроков сильный характер. У меня есть Умарбоев – он один из лучших игроков команды. Он выступает в Европе. Хотим, чтобы другие добились таких же успехов.

Заранее ли у нас нет шансов? Мы должны оставаться реалистами. Но в то же время завтра, когда 11 игроков нашей сборной выйдут с Россией, шансы 50 на 50», — передаёт слова наставника корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Напомним, товарищеский матч России и Таджикистана пройдёт завтра, 17 ноября. Начало матча запланировано на 18:00 мск. Эта игра станет первой из двух запланированных на ноябрьский сбор нашей национальной команды. 20 ноября команда России сыграет со сборной Узбекистана.