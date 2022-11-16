Тренер сборной Таджикистана: все в стране ждут матча с Россией

Главный тренер национальной команды Таджикистана Петр Сегрт рассказал, как в стране ожидают товарищеского матча со сборной России.
«И одна вещь: все в Таджикистане хотят этого матча. Последние несколько дней я встречал разных людей – врачей, таксистов, журналистов. Они просили дать им шанс завтра. Даже наш медиаофицер. Но у меня только 11 игроков. И я выберу 11 лучших», — передаёт слова Сегрта корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, матч между национальными командами России и Таджикистана состоится завтра, 17 ноября, в Душанбе на арене «Центральный республиканский стадион». Стартовый свисток главного арбитра матча Ильгиза Танташева прозвучит в 18:00 мск. 20 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Узбекистана в Ташкенте, начало игры — в 15:00 мск.
- 16 ноября 2022
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