Игрок сборной Таджикистана рассказал, почему хочет поменяться футболками только с Джикией

Футболист национальной команды Таджикистана Парвизджон Умарбоев заявил, что хочет обменяться футболками с защитником сборной России и «Спартака» Георгием Джикией.
«Россия сильнейший соперник в истории? В какой-то степени согласен. Но мы играли против Австралии, Японии. Поэтому завтра точно смогу оценить уровень соперника.
Мы вместе играли с Джикией в ФНЛ. Так что футболкой поменяюсь только с ним. С Кузяевым тоже пересекались, но его завтра вроде бы не будет», — передаёт слова Умарбоева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, матч между сборными России и Таджикистана состоится завтра, 17 ноября, в Душанбе. Стартовый свисток главного арбитра матча Ильгиза Танташева прозвучит в 18:00 мск. 20 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Узбекистана в Ташкенте, начало игры — в 15:00 мск.
- 16 ноября 2022
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