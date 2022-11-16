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Игрок сборной Таджикистана рассказал, почему хочет поменяться футболками только с Джикией

Игрок сборной Таджикистана рассказал, почему хочет поменяться футболками только с Джикией
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Футболист национальной команды Таджикистана Парвизджон Умарбоев заявил, что хочет обменяться футболками с защитником сборной России и «Спартака» Георгием Джикией.

«Россия сильнейший соперник в истории? В какой-то степени согласен. Но мы играли против Австралии, Японии. Поэтому завтра точно смогу оценить уровень соперника.

Мы вместе играли с Джикией в ФНЛ. Так что футболкой поменяюсь только с ним. С Кузяевым тоже пересекались, но его завтра вроде бы не будет», — передаёт слова Умарбоева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, матч между сборными России и Таджикистана состоится завтра, 17 ноября, в Душанбе. Стартовый свисток главного арбитра матча Ильгиза Танташева прозвучит в 18:00 мск. 20 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Узбекистана в Ташкенте, начало игры — в 15:00 мск.

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