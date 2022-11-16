Защитник ЦСКА Лукин: думаю, всей командой обязательно сходим в церковь

Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин сказал, что посетит церковь, чтобы результаты столичного клуба улучшились.

«Ходили ли мы в церковь, чтобы вернуть удачу? Ещё не ходили. Я схожу сто процентов, потому что я просил перед матчем с «Локомотивом», чтобы бог мне помог. Мне он часто помогает. Думаю, всей командой обязательно сходим в церковь.



Мы в детстве всей семьёй ходили в церковь, но и когда повзрослел, понял, что для меня это важно», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, ЦСКА набрал 29 очков в 17 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Ранее армейцы шли в тройке лидеров чемпионата России, однако опустились ниже в таблице из-за поражений в двух последних матчах с «Динамо» (1:2) и «Пари Нижний Новгород» (0:1).