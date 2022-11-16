Роналду придерживается специальной диеты при подготовке к ЧМ-2022

Стало известно о специальной диете форварда сборной Португалии Криштиану Роналду перед чемпионатом мира 2022 года.



Как сообщает Marca, диета футболиста основана на натуральных продуктах, таких как рыба, курица, некоторые овощи, моллюски, яйца, растительные масла и семена.



«В рационе нет дорогих продуктов. Я использую органические и натуральные продукты, такие как говядина, яйца, авокадо, кокосовое масло и чёрный рис. Конечно, всё сочетается с тяжелыми тренировками. Но отдых так же важен, как тренировки и питание, даже во второй половине дня. Ужин должен проходить рано вечером», — рассказал шеф-повар Джорджио Бароне, специализирующийся на работе с топ-игроками.



Напомним, на групповом этапе португальцы сыграют со сборными Ганы, Южной Кореи и Уругвая.

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