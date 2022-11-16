Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хорватия минимально обыграла Саудовскую Аравию в товарищеском матче

Хорватия минимально обыграла Саудовскую Аравию в товарищеском матче
Комментарии

Сегодня, 16 ноября, состоялся товарищеский матч между сборными Хорватии и Саудовской Аравии. Команды играли на стадионе имени принца Фейсала бин Фахда в Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 82-й минуте забил Андрей Крамарич. Ему ассистировал Лука Модрич. Стоит отметить, что команда Златко Далича нанесла всего семь ударов, их соперники 13 раз пробили в сторону ворот.

Напомним, сборная Хорватии попала на ЧМ-2022 в группу с Марокко, Канадой и Бельгией. Стоит отметить, что все футболисты национальной команды Саудовской Аравии выступают в клубах местного чемпионата. На турнире в Катаре саудиты сыграют в группе с Аргентиной, Мексикой и Польшей.

Лионель Месси присоединился к сборной Аргентины перед чемпионатом мира в Катаре:

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
16 ноября 2022, среда. 15:00 МСК
Саудовская Аравия
Окончен
0 : 1
Хорватия
0:1 Крамарич – 82'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022