Хорватия минимально обыграла Саудовскую Аравию в товарищеском матче

Сегодня, 16 ноября, состоялся товарищеский матч между сборными Хорватии и Саудовской Аравии. Команды играли на стадионе имени принца Фейсала бин Фахда в Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 82-й минуте забил Андрей Крамарич. Ему ассистировал Лука Модрич. Стоит отметить, что команда Златко Далича нанесла всего семь ударов, их соперники 13 раз пробили в сторону ворот.
Напомним, сборная Хорватии попала на ЧМ-2022 в группу с Марокко, Канадой и Бельгией. Стоит отметить, что все футболисты национальной команды Саудовской Аравии выступают в клубах местного чемпионата. На турнире в Катаре саудиты сыграют в группе с Аргентиной, Мексикой и Польшей.
Лионель Месси присоединился к сборной Аргентины перед чемпионатом мира в Катаре:
- 16 ноября 2022
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