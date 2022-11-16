Галактионов: «Локомотив» будет ставить перед собой цель побороться за место в тройке

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос об изменении игровой модели клуба, а также рассказал о шансах красно-зелёных на попадание в тройку по итогам сезона РПЛ-2022/2023.



«Не смущает, что «Локомотив» после первой половины чемпионата оказался рядом с зоной вылета? Мы абсолютно уверены, что «Локомотив» выправит турнирную ситуацию. В команде хороший подбор футболистов, и важно сейчас объединить игроков, менеджмент, армию наших болельщиков в единое целое. Чтобы не было никакой раздробленности. Конечно, нужно стабилизировать саму игру, её качество. Зимний перерыв в чемпионате надо максимально использовать для подготовки ко второй части сезона.



Остаётся ли у «Локомотива» шанс, чтобы побороться за место в тройке? И игроки, и тренеры команды максимально амбициозны. Мы будем ставить перед собой такую цель. И смотреть только вперёд, двигаться поступательно, стараясь в каждом матче выдать свой максимум.



Готов пойти на кардинальные изменения игровой модели? Мы предложим определённую игровую стилистику. Я никогда не говорю, что есть оборонительный футбол и есть атакующий футбол. Важно играть в футбол правильный. Правильно действовать в организации обороны, в организации атаки. Правильно работать при стандартах, при прессинге в той или иной зоне. Но для того, чтобы всё это получалось, должен быть определённый уровень функциональной готовности. И команда должна быть ментально сильная. Должна биться на поле. Вот это тоже очень важно.



Например, в недавнем матче со «Спартаком» во втором тайме у игроков «Локомотива» была страсть, эмоции. Это своеобразный фундамент, который мы постараемся использовать в дальнейшей работе.



Зимней паузы и сборов хватит, чтобы донести до подопечных свои идеи, или понадобится больше времени? Здесь не должно быть дедлайнов. Один тренер может сказать, что ему нужно пять месяцев, другой – пять лет… Это ежедневный труд. И когда, например, говорим об игровой стилистике моей теперь уже бывшей команды, то здесь правильнее употребить: «мы менялись», а не «изменились». Это поступательный процесс. В зимнее межсезонье нам важно заложить фундамент. Но не с точки зрения каких-то отдельных моментов, а в совокупности всех факторов – дисциплины за пределами поля, игровой дисциплины, организации работы, мотивации каждого футболиста, физической подготовки, качества игры», — цитирует Галактионова «Гудок».