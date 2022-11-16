«Факел» — «Зенит»: Малком вышел на поле и открыл счёт в матче

В эти минуты в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов» проходит матч группового этапа Фонбет Кубка России, в котором местный «Факел» принимает санкт-петербургский «Зенит». На 51-й минуте гости ведут со счётом 1:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



На 46-й минуте счёт в матче открыл бразильский вингер «Зенита» Малком, появившийся на поле во втором тайме. Матео Кассьерра в центре поля обыграл соперника и вырезал прекрасную передачу по диагонали на ход Малкому. Только что вошедший в игру бразилец ворвался в штрафную, обыграл вышедшего навстречу Городового и пробил с острого угла мимо пошедшего в подкат Божина в почти пустые ворота.



Напомним, санкт-петербургский клуб занимает третье место в турнирной таблице группы В Кубка России, набрав шесть очков за четыре матча. «Факел» — на последней, четвёртой строчке, не заработав ни одного очка. Первое место занимает «Спартак» (12), на втором — «Крылья Советов» (6).