Луис Энрике: если я смог что-то оставить для Месси, то моя цель достигнута

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал слова форварда «ПСЖ» Лионеля Месси о нём, а также поделился эмоциями от похвалы аргентинского футболиста.

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«Этот вопрос к Месси обо мне, когда я не его тренер, действительно важный. У нас были очень хорошие отношения, но два человека с сильным характером и серьёзным давлением всегда могут допустить ошибку. И если я смог что-то оставить для Лео после стольких лет, то моя цель достигнута. Если такое обо мне говорит лучший игрок в истории, представьте, что это значит для меня», — цитирует Энрике испанское издание Mundo Deportivo.

Лионель Месси и Луис Энрике ранее вместе работали в «Барселоне». Под руководством испанского специалиста каталонский клуб дважды становился чемпионом Ла Лиги и один раз победителем Лиги чемпионов.

Месси присоединился к сборной Аргентины перед ЧМ в Катаре: