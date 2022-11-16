Сычевой: если бы мне три года назад сказали, что буду в сборной — не поверил бы. Сказка

Нападающий «Оренбурга» и сборной России Владимир Сычевой поделился эмоциями от вызова в национальную команду. Этот вызов стал первым для форварда за всю его карьеру.

«Если бы мне три года назад сказали, что я буду здесь сидеть, то не поверил бы. Я уже поблагодарил тренера за вызов. Валерий Карпин ответил, что всё благодаря моей работе. Это какая-то сказка», — передаёт слова Сычевого корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, матч между сборными России и Таджикистана состоится завтра, 17 ноября, в Душанбе. Стартовый свисток главного арбитра матча Ильгиза Танташева прозвучит в 18:00 мск. 20 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Узбекистана в Ташкенте, начало игры — в 15:00 мск.