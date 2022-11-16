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Владимир Сычевой: ничего не могу сказать про сборную Таджикистана

Владимир Сычевой: ничего не могу сказать про сборную Таджикистана
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Нападающий сборной России по футболу Владимир Сычевой рассказал, знает ли он что-то о команде Таджикистана, с которой россиянам предстоит провести товарищеский матч.

«Ничего не могу сказать о сборной Таджикистана. На теории посмотрели пару фрагментов. Хорошая команда, видно самоотдачу», — передаёт слова Сычевого корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

26-летний Сычевой впервые вызван в расположение сборной России. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги он провёл 15 встреч, в которых отличился 14 забитыми мячами.

Напомним, встреча между сборными Таджикистана и России состоится завтра, 17 ноября, в Душанбе на «Центральном республиканском стадионе». Стартовый свисток — в 18:00 по московскому времени.

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