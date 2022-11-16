Карпин высказался об искусственном поле в Душанбе перед матчем Таджикистан — Россия

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал состояние поля, на котором его футболистам предстоит сыграть товарищескую встречу с национальной командой Таджикистана.

«По поводу поля Володя [Сычевой] всё сказал. Не самое лучшее, но и не самое худшее. Две команды сыграют. Команды должны и смогут адаптироваться. Это не самый главный момент. Радушный приём, жаловаться не на что», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Встреча между национальными командами России и Таджикистана запланирована на завтра, 17 ноября. Матч состоится в Душанбе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.