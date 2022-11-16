Нападающий «Оренбурга» и сборной России Владимир Сычевой ответил на вопрос о втором гражданстве. Игрок родился в 1996 году на территории Украины, в Симферополе и ранее обладал гражданством Украины. Там он выступал за молодёжный клуб «Симферополь».

«Два гражданства? Сейчас у меня уже одно гражданство. Так что выбирать не приходилось. И предложений даже не было», — передаёт слова Сычевого корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Напомним, матч между сборными России и Таджикистана состоится завтра, 17 ноября, в Душанбе. Стартовый свисток главного арбитра матча Ильгиза Танташева прозвучит в 18:00 мск. 20 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Узбекистана в Ташкенте, начало игры — в 15:00 мск.