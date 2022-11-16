Валерий Карпин — о сборной России: хотим играть матчи, которые дают очки ФИФА
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о сборной Таджикистана, с которой предстоит сыграть его подопечным, а также рассказал о важности этой встречи с точки зрения накопления очков для международного рейтинга ФИФА.
«По поводу соперника – отдельных игроков не разбирали. Хотим играть эти матчи, которые дают очки в ФИФА. Надеюсь на это. Стараемся ориентироваться на свою игру. Большого анализа соперника не было», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Матч между сборными России и Таджикистана состоится завтра, 17 ноября. Стартовый свисток главного арбитра матча прозвучит в 18:00 мск.
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