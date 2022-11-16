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Валерий Карпин заявил, что не понял шутку тренера сборной Таджикистана про Хорватию

Валерий Карпин заявил, что не понял шутку тренера сборной Таджикистана про Хорватию
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал шутку хорватского специалиста Петара Шегрта, который возглавляет команду Таджикистана.

«Не игра с Хорватией была в прошлой жизни. А всё, что было больше полугода назад – это в прошлой жизни. В чём шутка тренера соперника? Я не понимаю», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, сборная России последний раз уступала во встрече с командой Хорватии в матче заключительного тура отборочного цикла чемпионата мира — 2022 со счётом 0:1.

Встреча между сборными Таджикистана и России состоится завтра, 17 ноября, в Душанбе на «Центральном республиканском стадионе». Начало — в 18:00 по московскому времени.

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