Валерий Карпин заявил, что не понял шутку тренера сборной Таджикистана про Хорватию

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал шутку хорватского специалиста Петара Шегрта, который возглавляет команду Таджикистана.



«Не игра с Хорватией была в прошлой жизни. А всё, что было больше полугода назад – это в прошлой жизни. В чём шутка тренера соперника? Я не понимаю», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Напомним, сборная России последний раз уступала во встрече с командой Хорватии в матче заключительного тура отборочного цикла чемпионата мира — 2022 со счётом 0:1.



Встреча между сборными Таджикистана и России состоится завтра, 17 ноября, в Душанбе на «Центральном республиканском стадионе». Начало — в 18:00 по московскому времени.

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