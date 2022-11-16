«Факел» — «Зенит»: Малком оформил дубль и увеличил преимущество гостей

В эти минуты в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов» проходит матч группового этапа Фонбет Кубка России, в котором местный «Факел» принимает санкт-петербургский «Зенит». На 85-й минуте гости ведут со счётом 2:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



На 82-й минуте счёт удвоил бразильский вингер «Зенита» Малком. Далер Кузяев навесил справа в штрафную, в район дальней штанги. Круговой обработал мяч и нанёс удар метров с 12, после которого мяч задел живот Малкома и рикошетом от него юркнул в ближний угол.



Напомним, санкт-петербургский клуб занимает третье место в турнирной таблице группы В Кубка России, набрав шесть очков за четыре матча. «Факел» — на последней, четвёртой строчке, не заработав ни одного очка. Первое место занимает «Спартак» (12), на втором — «Крылья Советов» (6).