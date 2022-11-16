Карпин — о Пиняеве: общественность любит вешать ярлыки. Талант у него есть

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о полузащитнике национальной команды Сергее Пиняеве.

«Пиняев? У нас любит общественность вешать ярлыки. Рейтинги всякие – номер один, два. Посмотрим, как будет прогрессировать. Раньше был Захарян, теперь Пиняев. Давайте посмотрим, как он будет прогрессировать, стараться. Раньше времени ничего говорить не хочу. Проведёт пять сезонов на хорошем уровне, тогда и будем давать оценки. Талант у него есть», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.



Напомним, матч между сборными России и Таджикистана состоится завтра, 17 ноября, в Душанбе. Стартовый свисток главного арбитра матча Ильгиза Танташева прозвучит в 18:00 мск. 20 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Узбекистана в Ташкенте, начало игры — в 15:00 мск.