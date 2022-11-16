Валерий Карпин высказался о взаимоотношениях Роналду и тен Хага

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в преддверии товарищеской встречи с Таджикистаном поделился мнением о конфликте нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду с главным тренером клуба Эриком тен Хагом.

«История с тен Хагом и Роналду? Будет играть, если тен Хана там не будет. Может, и при нём будет. Не знаю. У каждого тренера свои принципы. Я видел только заголовки. Не видел, что конкретно он сказал про каждого конкретного персонажа», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, в последние дни стали появляться отрывки интервью Роналду, в котором португалец критически оценивает своего наставника Эрика тен Хага, а также внутреннее устройство «Манчестер Юнайтед».