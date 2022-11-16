Валерий Карпин высказался о взаимоотношениях Роналду и тен Хага
Поделиться
Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в преддверии товарищеской встречи с Таджикистаном поделился мнением о конфликте нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду с главным тренером клуба Эриком тен Хагом.
«История с тен Хагом и Роналду? Будет играть, если тен Хана там не будет. Может, и при нём будет. Не знаю. У каждого тренера свои принципы. Я видел только заголовки. Не видел, что конкретно он сказал про каждого конкретного персонажа», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, в последние дни стали появляться отрывки интервью Роналду, в котором португалец критически оценивает своего наставника Эрика тен Хага, а также внутреннее устройство «Манчестер Юнайтед».
Комментарии
- 16 ноября 2022
-
20:09
-
20:07
-
20:06
-
20:00
-
19:59
-
19:57
-
19:56
-
19:56
-
19:54
-
19:52
-
19:50
-
19:48
-
19:47
-
19:45
-
19:43
-
19:42
-
19:41
-
19:39
-
19:36
-
19:31
-
19:21
-
19:15
-
19:12
-
19:09
-
19:05
-
19:00
-
18:35
-
18:33
-
18:21
-
18:13
-
18:12
-
18:07
-
17:59
-
17:40
-
17:34
Партнерский контент