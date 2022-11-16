Валерий Карпин: гиперинтереса к ЧМ-2022 нет. Меня же там нет

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, будет ли поддерживать какую-либо из команд на чемпионате мира 2022 года в Катаре.



«За кого буду болеть на чемпионате мира? Такого нет. Нереально. Это не боление. Симпатизировать кому-то… Если в четвертьфинале сыграют условно Франция и Испания, то за Испанию. Какие-то игры по возможности буду смотреть. Подстраивая свой график на отдыхе. Игры на вылет, может, посмотрю. Гиперинтереса нет. У меня никогда его не было. Меня же там нет. Можно уделить внимание каким-то тренерским решениям. Но конкретный нынешний чемпионат мира не сравнится с тем, что происходит летом. Обычно у тренеров есть одна-две недели. Пока все долетят, начнут тренироваться. Что-то наиграть, восстановить игроков будет сложно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.