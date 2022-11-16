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Дубль Малкома принёс «Зениту» уверенную победу в матче с «Факелом» в рамках Кубка России

Дубль Малкома принёс «Зениту» уверенную победу в матче с «Факелом» в рамках Кубка России
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Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над воронежским «Факелом» в матче 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счётом 2:0. Встреча прошла в Воронеже на «Центральном стадионе профсоюзов».

На 46-й минуте счёт во встрече открыл бразильский форвард сине-бело-голубых Малком. Колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра обыграл соперника в центре поля и отдал передачу по диагонали на ход Малкому. Бразилец ворвался в штрафную и пробил с острого угла по воротам Алексея Городового.

На 82-й минуте Малком удвоил преимущество гостей. Далер Кузяев навесил справа в штрафную, в район дальней штанги. Даниил Круговой обработал мяч и нанёс удар метров с 12, после которого мяч задел живот Малкома и рикошетом от него отправился в ворота «Факела».

«Зенит» набрал девять очков после пяти туров и занимает второе место в таблице группы В, «Факел» — четвёртый (0 очков).

Фонбет Кубок России. Группа B
16 ноября 2022, среда. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Малком – 46'   0:2 Малком – 82'
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