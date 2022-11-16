Валерий Карпин: откуда мне вызывать Дзюбу в сборную России? С пляжа?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об экс-форварде турецкого клуба «Адана Демирспор» Артёме Дзюбе. Нападающий в ноябре этого года расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», за который забил один гол в пяти встречах. До этого российский форвард выступал за «Зенит»,
«Дзюба? Откуда мне его вызывать? В Турции его нет. К чему эти вопросы? Откуда его вызывать? С пляжа?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, матч между сборными России и Таджикистана состоится завтра, 17 ноября, в Душанбе. Стартовый свисток главного арбитра матча Ильгиза Танташева прозвучит в 18:00 мск. 20 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Узбекистана в Ташкенте, начало игры — в 15:00 мск.
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