Карпин: на игру с Таджикистаном выйдет один состав, на Узбекистан — абсолютно другой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился планами на ближайшие товарищеские встречи своей команды.

«Надеюсь, никого дозаявлять нам не придётся по причинам травм. А если и будут, то небольшое количество. Приехало 24 полевых футболиста. Надеюсь, хватит. Две игры подряд за три дня – поэтому завтра выйдет один состав, и абсолютно другой – на игру с Узбекистаном», — приводит слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, подопечные Валерия Карпина в рамках осенних сборов проведут две товарищеские игры. 17 ноября российская команда встретится с Таджикистаном в Душанбе, начало – в 18:00 мск. 20-го числа сборная России проведёт матч в Ташкенте с Узбекистаном, стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.