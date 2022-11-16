Аргентина разгромила ОАЭ в товарищеском матче, Месси забил и отдал голевую передачу

Сегодня, 16 ноября, состоялся товарищеский матч, в рамках которого встретились сборные ОАЭ и Аргентины. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 мск.
Встреча началась с быстрого гола аргентинской команды, когда на 17-й минуте Хулиан Альварес реализовал свой момент после передачи Лионеля Месси. Спустя восемь минут Анхель Ди Мария после паса Маркоса Акуньи укрепил преимущество своей команды, а на 36-й минуте оформил дубль, ассистировал ему Алексис Мак Аллистер. На 44-й минуте забил уже Лионель Месси с передачи Ди Марии, доведя счёт до разгромного. На 60-й минуте Хоакин Корреа после точного паса Родриго Де Пауля установил итоговый счёт этого матча — 5:0 в пользу Аргентины.
Свой следующий матч Аргентина проведёт уже в рамках чемпионата мира. 22-го числа подопечные Лионеля Скалони встретятся со сборной Саудовской Аравии.
- 16 ноября 2022
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