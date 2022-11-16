Карпин пытался поднять Пиняева, Песьяков отрабатывал сейвы. Фото с тренировки сборной

16 ноября в Душанбе национальная команда России провела открытую тренировку накануне товарищеского матча со сборной Таджикистана. Встреча состоится завтра, 17 ноября, в 18:00 по московскому времени.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о сборной Таджикистана, с которой предстоит сыграть его подопечным, а также рассказал о важности этой встречи с точки зрения накопления очков для международного рейтинга ФИФА.
«По поводу соперника – отдельных игроков не разбирали. Хотим играть эти матчи, которые дают очки в ФИФА. Надеюсь на это. Стараемся ориентироваться на свою игру. Большого анализа соперника не было», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Лучшие кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 16 ноября 2022
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