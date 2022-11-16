Семак прокомментировал победу в матче Кубка России с «Факелом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча Кубка России с «Факелом» (2:0).
«Настоящий, хороший по накалу, движению и борьбе кубковый матч. Обе команды сегодня хотели победить. Для нас важно было продолжить бороться за Путь РПЛ. Для «Факела» было важно победить, чтобы продолжить борьбу в Кубке. Для каждой из команд результат был хорошим раздражителем.
Что касается самой игры, то, думаю, в принципе, нормальная игра по качеству. Хотя в первом тайме многовато было брака с нашей стороны. Во втором тайме смогли забить быстрый мяч и было достаточно моментов, чтобы воспользоваться пространством, которое появилось, потому что «Факел» стал больше атаковать, большими силами подключаться.
Забили второй мяч и довели матч до хорошей, уверенной и непростой победы. Поздравляю команду, которая в непростой ситуации касаемо нашего состава, когда многие игроки уехали, провела достаточно неплохой матч», — цитирует Семака пресс-служба клуба.
- 16 ноября 2022
-
21:50
-
21:38
-
21:32
-
21:17
-
21:03
-
20:57
-
20:47
-
20:40
-
20:30
-
20:24
-
20:09
-
20:07
-
20:06
-
20:00
-
19:59
-
19:57
-
19:56
-
19:56
-
19:54
-
19:52
-
19:50
-
19:48
-
19:47
-
19:45
-
19:43
-
19:42
-
19:41
-
19:39
-
19:36
-
19:31
-
19:21
-
19:15
-
19:12
-
19:09
-
19:05