Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча между сборными Таджикистана и России
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Бывший форвард «Динамо» и «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными Таджикистана и России.
«Даже если выйдем вторым составом, то должны обыгрывать. Хочется увидеть хорошую игру и новые имена в сборной. Как и хочется увидеть хороший результат, чтобы порадовать болельщиков. Жду хорошей игры и голов», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, матч между сборными России и Таджикистана состоится завтра, 17 ноября, в Душанбе. Стартовый свисток главного арбитра матча Ильгиза Танташева прозвучит в 18:00 мск. 20 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся с национальной командой Узбекистана в Ташкенте, начало игры — в 15:00 мск.
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