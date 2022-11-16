Гол Фюллькруга принёс Германии победу над Оманом в товарищеском матче

Сегодня, 16 ноября, завершился товарищеский матч в рамках подготовки чемпионата мира в Катаре, в котором сборная Германии сыграла с Оманом. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 мск.
Несмотря на статус явного фаворита, немцы не спешили его реализовывать. В первой половине встречи подопечные Ханс-Дитера Флика нанесли по воротам соперника восемь ударов, из которых лишь два оказались точными. Оман ответил пятью попытками взятия ворот, но ни один удар не попал в створ. Во втором тайме Германия активнее старалась открыть счёт, в то время как игроки Омана в основном находились на своей половине поля. В итоге превосходство немецких игроков привело к забитому мячу, когда на 80-й минуте Никлас Фюллькруг с передачи Кая Хаверца сумел реализовать свой голевой момент. Матч завершился минимальной победой Германии — 1:0.
Следующий матч Германия проведёт уже в рамках чемпионата мира, когда 23 ноября встретится со сборной Японии.
- 16 ноября 2022
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