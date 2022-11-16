Семак: количество игроков у «Факела» больше, чем у нас
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, готов ли он отправить в аренду в «Факел» несколько игроков петербургского клуба.
«У нас есть свои проблемы. К примеру, ситуация, связанная со сборными, — сегодня у нас 14 игроков. Конечно, этого недостаточно. И дальше матчей будет больше, когда продолжится Кубок, будет по две игры в неделю, и нужна ротация. Травмы… Думаю, количество игроков у «Факела» больше, чем у нас.
Если вы посмотрите на заявку, то у «Факела» она больше по игрокам, на которых они могут рассчитывать. Конечно, мы всегда «за», если кто-то изъявит желание получать больше игровой практики, но не в ущерб интересам нашего клуба», — цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.
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