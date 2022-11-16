Сборная Аргентины провела 36 матчей без поражений. До повторения рекорда Италии — 1 матч

Сборная Аргентины одержала победу в товарищеском матче над командой ОАЭ (5:0). Подопечные Лионеля Скалони продлили беспроигрышную серию до 36 матчей.



Аргентинская команда находится в шаге от повторения рекорда сборной Италии. Итальянцы провели без поражений 37 матчей подряд — в период с сентября 2018 года по октябрь 2021 года.



За свой беспроигрышный период Аргентина выиграла Копа Америка, в финале 2021 года обыграв Бразилию (1:0).



На чемпионате мира 2022 года в Катаре на групповом этапе аргентинцы сыграют с Саудовской Аравией (22 ноября), Мексикой (26 ноября) и Польшей (30 ноября). В этих встречах Аргентина сможет повторить и обновить рекорд.

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