Неймар: если не выиграю ЧМ, не буду считать свою карьеру неполноценной

Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал, что значит для него чемпионат мира, а также поделился воспоминаниями, которые у него связаны с этим турниром.

«Чемпионат мира — моя самая большая мечта. Это было с тех пор, как я понял, что такое футбол. Теперь у меня есть ещё один шанс, поэтому, надеюсь, я смогу сделать это.

Первые яркие впечатления о мундиале? Был 2002 год, и я видел с отцом и семьёй, как Бразилия выиграла турнир. Я был в восторге. Чемпионат мира 1994 года я смотрел в записи только постфактум, но всё равно наслаждался некоторыми моментами Ромарио, который мне очень нравился… У меня много кумиров, на которых я старался быть похожим. Пеле, очевидно, Роналдо, Ромарио, Кака, Роналдиньо — это мои самые любимые.

Буду ли я считать свою карьеру неполноценной, если не выиграю чемпионат мира? Нет, в своей карьере я достиг вещей за пределами моего воображения. Так что, если бы всё закончилось сегодня, я всё ещё оставался бы самым счастливым человеком в мире», — приводит слова Неймара издание The Telegraph.

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