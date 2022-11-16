Семак: чемпионат стал интереснее

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил изменения в стиле команд Российской Премьер-Лиги.
«События меняются — и чемпионат меняется. Бывают сложности абсолютно у всех клубов по разным причинам. То коронавирус, то другие ситуации, которые влияют на формирование состава. Правила и регламент, которые тоже меняются, — сейчас большее количество иностранцев. Он всё время ротируется. На примере того же «Оренбурга» видно, что они смогли найти хороших, качественных иностранцев, которые усилили игру, и смотрится команда очень интересно.
По поводу этого чемпионата — забивать стали больше. Есть клубы, которые стали более активно играть высоко, прессинговать, интенсивность вследствие этого выросла, потому что одно дело играть на половине поля, а другое — когда обе команды двигаются туда-обратно на больших скоростях. Больше моментов, забитых мячей. Не во всех, но во многих матчах это происходит. В этом он точно стал интереснее», — цитирует Семака пресс-служба сине-бело-голубых.
- 16 ноября 2022
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