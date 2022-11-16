«Сказал Месси, что выиграю у него и стану чемпионом мира». Неймар — о мундиале

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, обсуждал ли он со своими одноклубниками, Лионелем Месси и Килианом Мбаппе, предстоящий чемпионат мира по футболу, а также поделился эмоциями от того, что он носит 10-й номер в составе Бразилии.
«Очевидно, что все возлагают большие надежды на чемпионат мира и испытывают не тревогу, но волнение. Все хотят сыграть на турнире. Мы не особо обсуждали с Месси и Мбаппе чемпионат мира, но иногда шутили о том, что к финалу наши пути могут пересечься друг с другом. Я сказал Месси, что выиграю у него и стану чемпионом мира, после чего мы все дружно посмеялись.
Испытываю ли я давление, когда надеваю футболку Бразилии с 10-м номером? Нет, я очень расслаблен. Я не чувствую давления, а, скорее, наоборот. Я счастлив, что могу носить 10-й номер в бразильской команде и творить историю. Для меня большая гордость и честь быть частью группы игроков, которые носили его, и я чувствую только радость от этого факта», — цитирует Неймара британское издание The Telegraph.
Бразильские футболисты устроили конкурс на лучший приём мяча:
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