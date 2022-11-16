Сергей Силкин: я буду смотреть ЧМ-2022. Все нормальные люди ждут этот праздник

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал, будет ли смотреть предстоящий чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.
«Я буду смотреть чемпионат мира. Все нормальные люди ждут этот праздник. Уже дождаться не могу начала турнира. Буду поддерживать ту команду, которая будет показывать более интересный футбол. Я не сторонник определённой сборной. Как и не могу назвать фаворита, потому что не следил за отборочными матчами», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. В матче открытия сборная Катара сыграет с командой Эквадора (20 ноября, 19:00 мск).
Действующим чемпионом мира является Франция, в финале 2018 года в Москве обыгравшая Хорватию (4:2).
Бразильские футболисты устроили конкурс на лучший приём мяча:
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