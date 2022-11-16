Роналду: я не понимал, что Рангник делал в таком клубе, как «МЮ». Он не знал историю

Нападающий сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о совместной работе с различными тренерами, а также поделился мнением о назначении Ральфа Рангника в «МЮ» осенью 2021 года.



«Я уважаю, что у каждого тренера есть своё отношение, своё мнение, но есть вещи, с которыми я не согласен. Я всю карьеру играл под управлением лучших тренеров: Зидан, Анчелотти, Моуринью, Фернанду Сантуш, Аллегри. Я у них многому научился, набрался опыта. Когда вижу, что тренер хочет совершить какую-то революцию, говорю своё мнение. Это часть дела. В конце концов, я в клубе для того, чтобы помочь побеждать.



Я не понимал, что Рангник делал в таком клубе, как «МЮ». Он знал очень хорошо команду, но не знал ничего изнутри, не знал историю клуба. Меня это удивило ещё больше», — сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.

На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду: