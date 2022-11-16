Роналду: я не понимал, что Рангник делал в таком клубе, как «МЮ». Он не знал историю

Нападающий сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о совместной работе с различными тренерами, а также поделился мнением о назначении Ральфа Рангника в «МЮ» осенью 2021 года.
«Я уважаю, что у каждого тренера есть своё отношение, своё мнение, но есть вещи, с которыми я не согласен. Я всю карьеру играл под управлением лучших тренеров: Зидан, Анчелотти, Моуринью, Фернанду Сантуш, Аллегри. Я у них многому научился, набрался опыта. Когда вижу, что тренер хочет совершить какую-то революцию, говорю своё мнение. Это часть дела. В конце концов, я в клубе для того, чтобы помочь побеждать.
Я не понимал, что Рангник делал в таком клубе, как «МЮ». Он знал очень хорошо команду, но не знал ничего изнутри, не знал историю клуба. Меня это удивило ещё больше», — сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.
На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду:
- 17 ноября 2022
-
00:50
-
00:39
-
00:31
-
00:30
-
00:16
-
00:13
-
00:10
-
00:02
- 16 ноября 2022
-
23:45
-
23:44
-
23:42
-
23:38
-
23:25
-
23:18
-
23:15
-
23:00
-
22:57
-
22:50
-
22:45
-
22:39
-
22:12
-
22:09
-
22:01
-
21:57
-
21:50
-
21:38
-
21:32
-
21:17
-
21:03
-
20:57
-
20:47
-
20:40
-
20:30
-
20:24
-
20:09