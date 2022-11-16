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Роналду выделил футболиста «МЮ», который ему нравится в плане профессионализма

Роналду выделил футболиста «МЮ», который ему нравится в плане профессионализма
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Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ответил на вопрос, какие футболисты ему нравятся в плане самоотдачи и профессионализма.

«Могу сказать только то, что я вижу в «Манчестер Юнайтед». Диогу Дало — настоящий пример, он молод, умён и профессионален. Я не сомневаюсь, что он преуспеет в футболе. Есть ещё несколько ребят — Мартинес, Каземиро, хотя ему уже больше 30. Я бы сказал, что Дало в этом плане лучший», — сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.

23-летний Дало выступает за «МЮ» с 2018 года, сезон-2020/2021 он провёл в аренде в «Милане». Отметим, что он вместе с Роналду сыграет за национальную сборную Португалии на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Перевод первой части большого интервью с Криштиану Роналду. Главные цитаты. LIVE Перевод первой части большого интервью с Криштиану Роналду. Главные цитаты. LIVE

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