Роналду выделил футболиста «МЮ», который ему нравится в плане профессионализма
Поделиться
Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ответил на вопрос, какие футболисты ему нравятся в плане самоотдачи и профессионализма.
«Могу сказать только то, что я вижу в «Манчестер Юнайтед». Диогу Дало — настоящий пример, он молод, умён и профессионален. Я не сомневаюсь, что он преуспеет в футболе. Есть ещё несколько ребят — Мартинес, Каземиро, хотя ему уже больше 30. Я бы сказал, что Дало в этом плане лучший», — сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.
23-летний Дало выступает за «МЮ» с 2018 года, сезон-2020/2021 он провёл в аренде в «Милане». Отметим, что он вместе с Роналду сыграет за национальную сборную Португалии на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Топовые нападающие ЧМ-2022:
Комментарии
- 17 ноября 2022
-
00:50
-
00:39
-
00:31
-
00:30
-
00:16
-
00:13
-
00:10
-
00:02
- 16 ноября 2022
-
23:45
-
23:44
-
23:42
-
23:38
-
23:25
-
23:18
-
23:15
-
23:00
-
22:57
-
22:50
-
22:45
-
22:39
-
22:12
-
22:09
-
22:01
-
21:57
-
21:50
-
21:38
-
21:32
-
21:17
-
21:03
-
20:57
-
20:47
-
20:40
-
20:30
-
20:24
-
20:09
Партнерский контент