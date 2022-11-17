Неймар: Мбаппе показывает свой потенциал, но ему ещё есть куда расти

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар поделился впечатлениями от игры со своими одноклубниками — Лионелем Месси и Килианом Мбаппе, а также высказал личное мнение о французском форварде.

«Играть с ним и Килианом — огромное удовольствие. Он и Месси — это два великих игрока, а Лео долгое время считался лучшим в мире.

Килиан — молодой игрок, который растёт и демонстрирует свой потенциал, и ему ещё есть куда расти. Всегда здорово играть вместе с великими, я всегда предпочитал это, потому что шансы на победу становятся выше», — цитирует Неймара британское издание The Telegraph.

В текущем сезоне Неймар, Мбаппе и Месси забили в сумме за парижский клуб 46 голов и отдали 30 результативных передач во всех турнирах.

Главные враги Неймара в футболе: