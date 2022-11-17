«Очень горжусь тем, кем я стал как человек и как игрок». Неймар — о своём развитии

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар рассказал о своих качествах обычного человека, а также о развитии, которое помогло ему стать тем, кем он является сейчас.
«Я нормальный человек, несмотря на всё давление: быть известным во всем мире, носить номер 10 — и всё остальное, что влечёт за собой моё имя. Я стараюсь быть как можно более приземлённым, быть нормальным. У меня есть друзья и семья, как и у всех. Я человек с чувствами. Иногда я просыпаюсь грустным, иногда очень счастливым. Мои настроения так же случайны, как и у любого другого человека. Но я не чувствую слишком большого давления и использую это как силу. Я очень горжусь тем, кем я стал как человек и игрок.
Стало ли мне легче, когда я повзрослел? Конечно. Потому что вы учитесь на всём, что вы пробуете в жизни, на своих ошибках на этом пути. Никто не рождается совершенным, и никто не становится совершенным, но вы растёте, когда жизнь ставит препятствия на вашем пути. Так что гораздо легче справиться со всем, будучи человеком, которым я являюсь сегодня, нежели тем, кем я был в 22 или 23 года», — цитирует Неймара издание The Telegraph.
Главные враги Неймара в футболе:
- 17 ноября 2022
-
00:50
-
00:39
-
00:31
-
00:30
-
00:16
-
00:13
-
00:10
-
00:02
- 16 ноября 2022
-
23:45
-
23:44
-
23:42
-
23:38
-
23:25
-
23:18
-
23:15
-
23:00
-
22:57
-
22:50
-
22:45
-
22:39
-
22:12
-
22:09
-
22:01
-
21:57
-
21:50
-
21:38
-
21:32
-
21:17
-
21:03
-
20:57
-
20:47
-
20:40
-
20:30
-
20:24
-
20:09