«Очень горжусь тем, кем я стал как человек и как игрок». Неймар — о своём развитии

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар рассказал о своих качествах обычного человека, а также о развитии, которое помогло ему стать тем, кем он является сейчас.

«Я нормальный человек, несмотря на всё давление: быть известным во всем мире, носить номер 10 — и всё остальное, что влечёт за собой моё имя. Я стараюсь быть как можно более приземлённым, быть нормальным. У меня есть друзья и семья, как и у всех. Я человек с чувствами. Иногда я просыпаюсь грустным, иногда очень счастливым. Мои настроения так же случайны, как и у любого другого человека. Но я не чувствую слишком большого давления и использую это как силу. Я очень горжусь тем, кем я стал как человек и игрок.

Стало ли мне легче, когда я повзрослел? Конечно. Потому что вы учитесь на всём, что вы пробуете в жизни, на своих ошибках на этом пути. Никто не рождается совершенным, и никто не становится совершенным, но вы растёте, когда жизнь ставит препятствия на вашем пути. Так что гораздо легче справиться со всем, будучи человеком, которым я являюсь сегодня, нежели тем, кем я был в 22 или 23 года», — цитирует Неймара издание The Telegraph.

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Главные враги Неймара в футболе: