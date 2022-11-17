Галактионов прокомментировал разгромную победу в матче с Сербией

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал разгромную победу в товарищеском матче с Сербией. Голы на свой счёт записали Ярослав Михайлов, Никита Ермаков и Кирилл Кравцов. Также ещё один мяч сербы забили в свои ворота.

«Завершили сборы хорошим спаррингом с одним из лидеров европейского молодёжного футбола. Нам было очень важно продолжить демонстрировать ту стилистику и то качество футбола, которым славится молодёжная сборная.

Довольны, что ребята правильно восприняли наши требования и постарались реализовать игровые идеи и поставленные задачи. Радует, что год для сборной в этих непростых условиях завершился хорошей игрой и положительным результатом», — цитирует Галактионова пресс-служба национальной команды.