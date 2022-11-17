Галактионов прокомментировал разгромную победу в матче с Сербией
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Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал разгромную победу в товарищеском матче с Сербией. Голы на свой счёт записали Ярослав Михайлов, Никита Ермаков и Кирилл Кравцов. Также ещё один мяч сербы забили в свои ворота.
«Завершили сборы хорошим спаррингом с одним из лидеров европейского молодёжного футбола. Нам было очень важно продолжить демонстрировать ту стилистику и то качество футбола, которым славится молодёжная сборная.
Довольны, что ребята правильно восприняли наши требования и постарались реализовать игровые идеи и поставленные задачи. Радует, что год для сборной в этих непростых условиях завершился хорошей игрой и положительным результатом», — цитирует Галактионова пресс-служба национальной команды.
Новость по темеМолодёжная сборная России разгромила Сербию
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