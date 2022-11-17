Малком прокомментировал победу в матче Кубка России с «Факелом»

Полузащитник «Зенита» Малком прокомментировал результат матча Кубка России с «Факелом» (2:0).

«Очень рад и счастлив, что отличился сегодня! Появился на поле только во втором тайме и смог помочь команде, оформив дубль и отработав в обороне. Думаю, на моём месте мог оказаться кто угодно из вышедших на замену — Вендел или Сергеев, ведь все мы всегда максимально сконцентрированы и стараемся приносить пользу. Так что сейчас я очень доволен проделанной работой!

По первому голу — просто фантастический пас от Матео Кассьерры, я ускорился в нужный момент, смог хладнокровно обыграть вратаря и точно пробить по воротам. По второму — я не хотел трогать мяч, понимал, что после удара Кругового он идёт точно в створ. Но так уж случилось, что мяч сам прилетел в меня, в то место моего тела, ха-ха, которым делают детей!» — цитирует Малкома пресс-служба сине-бело-голубых.