За кого будут болеть русскоязычные болельщики на ЧМ-2022? Итоги исследования «Чемпионата»

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в Rambler&Co) в преддверии чемпионата мира по футболу – 2022, который стартует 20 ноября в Катаре, провёл исследование предпочтений среди русскоязычных футбольных болельщиков.
Согласно полученным результатам, 26% опрошенных будут болеть за сборную Сербии, 23% – за команду из Аргентины.
Остальные предпочтения распределились следующим образом:
• Бразилия — 10%;
• Германия – 8%;
• Португалия – 7%;
• Англия – 4%;
• Испания – 3%;
• Хорватия – 2%.
9% опрошенных предложили свой вариант – лидером стала сборная Франции, действующий чемпион мира.
Личные предпочтения респонденты обосновали так:
– 36% объяснили, что им хочется за кого-то болеть, потому что на турнире нет их любимой команды;
– 29% отметили, что всегда поддерживают выбранную сборную на крупных турнирах;
– 19% отдали предпочтение конкретной стране из-за того, что её представляет любимый футболист;
– 16% респондентов нравится игра команды и её состав.
8% опрошенных не планируют ни за кого болеть. Главной причиной такого выбора стало отсутствие сборной России на турнире.
52% респондентов собираются смотреть почти все матчи по ТВ и следить за новостями в медиа и соцсетях. 34% посмотрят несколько матчей, об остальном почитают в СМИ. 10% будут пассивно наблюдать за происходящим в Катаре. Только 4% никак не будут следить за чемпионатом мира по футболу.
Опрос проходил на сайте Championat.com и на спортивной вертикали портала «Рамблер» с 10 по 16 ноября 2022 года, в нём приняли участие 21 464 респондента.
- 17 ноября 2022
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