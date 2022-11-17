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За кого будут болеть русскоязычные болельщики на ЧМ-2022? Итоги исследования «Чемпионата»

За кого будут болеть русскоязычные болельщики на ЧМ-2022? Итоги исследования «Чемпионата»
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Спортивный портал «Чемпионат» (входит в Rambler&Co) в преддверии чемпионата мира по футболу – 2022, который стартует 20 ноября в Катаре, провёл исследование предпочтений среди русскоязычных футбольных болельщиков.

Согласно полученным результатам, 26% опрошенных будут болеть за сборную Сербии, 23% – за команду из Аргентины.

Остальные предпочтения распределились следующим образом:

• Бразилия — 10%;

• Германия – 8%;

• Португалия – 7%;

• Англия – 4%;

• Испания – 3%;

• Хорватия – 2%.

9% опрошенных предложили свой вариант – лидером стала сборная Франции, действующий чемпион мира.

Личные предпочтения респонденты обосновали так:

– 36% объяснили, что им хочется за кого-то болеть, потому что на турнире нет их любимой команды;

– 29% отметили, что всегда поддерживают выбранную сборную на крупных турнирах;

– 19% отдали предпочтение конкретной стране из-за того, что её представляет любимый футболист;

– 16% респондентов нравится игра команды и её состав.

8% опрошенных не планируют ни за кого болеть. Главной причиной такого выбора стало отсутствие сборной России на турнире.

52% респондентов собираются смотреть почти все матчи по ТВ и следить за новостями в медиа и соцсетях. 34% посмотрят несколько матчей, об остальном почитают в СМИ. 10% будут пассивно наблюдать за происходящим в Катаре. Только 4% никак не будут следить за чемпионатом мира по футболу.

Опрос проходил на сайте Championat.com и на спортивной вертикали портала «Рамблер» с 10 по 16 ноября 2022 года, в нём приняли участие 21 464 респондента.

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