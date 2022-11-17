Семак рассказал, как выход Малкома на замену при 0:0 повлиял на игру «Зенита» с «Факелом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после победы в матче Кубка России с «Факелом» (2:0) в Воронеже оценил игру Малкома и его влияние на результат. Бразилец забил оба гола.
«Выход Малкома вместо Бакаева решил исход матча в нашу пользу? Сложно сказать, решил или нет, но он забил важный мяч – это добавило эмоций, сил и уверенности в действиях наших футболистов. При ничейном счёте и защитникам сложнее: давит груз ответственности, есть боязнь ошибки. При 1:0 или 2:0, конечно, ты раскрепощаешься. Его выход повлиял – больше стал открываться за спину, забил хороший мяч.
И другие моменты были. Можно было более качественно выходить из обороны в атаку. Повторюсь, ни нам нельзя было ошибаться, ведь в плане результата матч был очень важен, ни «Факелу». Нервный кубковый матч, и это понятно. Обычно многие кубковые игры проходят в таком ключе с точки зрения самого почерка и рисунка», – приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
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