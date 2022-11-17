Источник: Леонид Слуцкий может возглавить «Краснодар»

Ушедший с поста главного тренера казанского «Рубина» Леонид Слуцкий может стать новым наставником «Краснодара». Об этом сообщает Metaratings.
Как стало известно изданию, в краснодарском клубе уже начали неформальное общение со Слуцким с целью изучения возможности его приглашения на работу. Ранее в СМИ сообщалось, что действующий главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук в ближайшее время может покинуть эту должность.
В последних семи играх, начиная с октября, «Краснодар» одержал только одну победу – над «Пари НН» в 14-м туре со счётом 2:0. Также в ходе этого отрезка сезона команда дважды завершила свои матчи вничью (0:0 с «Крыльями» и 3:3 с «Факелом») и четыре раза проиграла («Ростову», «Ахмату», «Зениту» и «Оренбургу»).
51-летний Слуцкий с декабря 2019-го по ноябрь 2022-го возглавлял «Рубин». С казанской командой он по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу, но остался на своём посту. Об уходе Слуцкого из «Рубина», отстающего на четыре очка от лидирующих «Балтики» и «Алании», было объявлено после ничьей 0:0 с «Енисеем».
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