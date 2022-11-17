Орлов: Захарян – средний игрок РПЛ. Кто его в «Челси» звал? Агенты набивают цену

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об атакующем полузащитнике московского «Динамо» Арсене Захаряне и его нынешнем уровне игры.



«Захарян сейчас выглядит абсолютно не подходящим европейскому стилю. Он исполняет стандарты, обладает хорошим пасом, но я не вижу у него координированности, ловкости и проворства. Может, ему это не дано – он берёт за счёт другого. Но, когда говорят про «Челси», я думаю, это очень далеко от действительности.



Говорят, трансфер сорвался. Да ничего у него не сорвалось! Кто его в «Челси» звал? Я не слышал, чтобы тренер «Челси» сказал, что им очень нужен Захарян. Вы слышали такую фразу где-то? Все эти разговоры от агентов, которые набивают цену, тем самым ломая психологию игрока. Ему же тоже кажется: «Да я могу! Мной уже интересуется «Челси»!



Сейчас Захарян – средний игрок РПЛ, не выдающийся. Да, добротный, но ему ещё столько нужно работать над собой. У Захаряна есть талант: стандарты, удары, видение поля. Но касаемо движения по футбольному полю, игроки топ-клубов всё делают быстрее. В России скорость работы с мячом Захаряна устраивает. А в европейских командах вряд ли так получится», – приводит слова Орлова Sport24.



В сезоне-2022/2023 принял участие в 20 матчах «Динамо» во всех турнирах. На его счету два гола в чемпионате («Торпедо» и «Локомотиву») и один – в Кубке России («Оренбургу»). Также Арсен записал в актив шесть голевых передач (с «Торпедо», «Факелом», «Ахматом», «Оренбургом», «Химками» и «Ростовом»).