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Галлиани высказался о возможном переходе Дзюбы в итальянскую «Монцу»

Галлиани высказался о возможном переходе Дзюбы в итальянскую «Монцу»
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Исполнительный директор «Монцы» Адриано Галлиани отреагировал на запрос журналистов, может ли итальянский клуб в ближайшее время подписать контракт с бывшим нападающим «Зенита» и сборной России Артёмом Дзюбой, который находится в статусе свободного агента после прекращения сотрудничества с турецким «Адана Демирспор».

«Поспрашиваю о нём и дам знать, какое будет принято решение», – приводит ответ Галлиани «РБ Спорт».

В ноябре 34-летний Артём Дзюба расторг контракт с клубом «Адана Демирспор». За турецкую команду он отыграл в общей сложности 220 минут в пяти матчах и забил один гол. Ранее Артём выступал за «Зенит» (249 игр, 108 голов во всех турнирах). Также нападающий провёл 55 матчей за национальную сборную России, забив 30 мячей.

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