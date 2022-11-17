Галлиани высказался о возможном переходе Дзюбы в итальянскую «Монцу»

Исполнительный директор «Монцы» Адриано Галлиани отреагировал на запрос журналистов, может ли итальянский клуб в ближайшее время подписать контракт с бывшим нападающим «Зенита» и сборной России Артёмом Дзюбой, который находится в статусе свободного агента после прекращения сотрудничества с турецким «Адана Демирспор».



«Поспрашиваю о нём и дам знать, какое будет принято решение», – приводит ответ Галлиани «РБ Спорт».



В ноябре 34-летний Артём Дзюба расторг контракт с клубом «Адана Демирспор». За турецкую команду он отыграл в общей сложности 220 минут в пяти матчах и забил один гол. Ранее Артём выступал за «Зенит» (249 игр, 108 голов во всех турнирах). Также нападающий провёл 55 матчей за национальную сборную России, забив 30 мячей.