Сазонов: счастлив получить вызов в сборную Грузии. С Карпиным ни разу не общался

20-летний защитник московского «Динамо» Саба Сазонов прокомментировал приглашение в национальную сборную Грузии, а также ответил на вопрос о том, был ли у него ранее диалог с наставником сборной России Валерием Карпиным.



«Радостное событие, потому что в предыдущее окно для сборных я впервые попал в молодёжную сборную Грузии. И, естественно, в 20 лет получить приглашение от основной сборной – это большой стимул, чтобы продолжать расти и прогрессировать. Я очень счастлив и буду оправдывать доверие. Поздравлял ли Валерий Карпин? Ни разу не общались», – приводит слова Сазонова Metaratings.



В нынешнем сезоне Сазонов провёл за «Динамо» 17 матчей во всех турнирах: 14 – в чемпионате и 3 – в Кубке России. Суммарно он отыграл 1 485 минут. В прошлом сезоне центральный защитник стал с командой бронзовым призёром РПЛ и финалистом Кубка. Сазонов является воспитанником «Зенита».