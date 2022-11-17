Нкунку выступил в защиту Камавинга, который травмировал его перед ЧМ

Атакующий полузащитник «РБ Лейпциг» и сборной Франции Кристофер Нкунку, который пропустит чемпионат мира из-за травмы, полученной на тренировке после столкновения с партнёром по команде Эдуарду Камавинга, опубликовал пост со своим комментарием по данной теме.



«После медицинского осмотра мне пришлось покинуть сборную, и я не смогу принять участия в чемпионате мира. Теперь время работать с единственной целью – вернуться ещё сильнее. Моя поддержка партнёру по команде Эдуарду Камавинга, на которого несправедливо нападают. Чемпионат мира должен быть инструментом для общения, а не разделения. Спасибо всему персоналу сборной и игрокам за их поддержку. Я буду вашим первым болельщиком. Заставьте нас гордиться», – написал Нкунку на своей странице в «Твиттере».



Напомним, после новости о травме Нкунку часть пользователей соцсетей стала атаковать полузащитника «Реала» Камавинга, в том числе оскорбляя его на расовой почве.

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