Ташуев рассказал, почему в своё время Галицкий уволил его из «Краснодара»

Наставник «Ахмата» Сергей Ташуев поделился опытом работы в «Краснодаре», президентом которого является Сергей Галицкий. 63-летний специалист руководил «быками» с 2009 по 2010 год, когда команда выступала в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) (впоследствии — Футбольная национальная лига (ФНЛ)).

«Изначально мы заключали контракт с «Краснодаром» на два года. На сборах в Турции Сергей Николаевич Галицкий увидел, что я ставлю команде атакующий футбол, и сказал, что хотел бы, чтобы у меня был контракт на пять лет. Я всё подписал, но, к сожалению, через год мы расстались. Если честно – не ожидал и сам не до конца понял, почему так произошло. Для себя я выделил причину, что у меня не было опыта работы с олигархами. Психология управленцев в частном клубе и в государственном абсолютно разная», – цитирует Ташуева Sport24.

Под руководством Ташуева «Краснодар» финишировал на 5-й строчке в Первом дивизионе ПФЛ 2010 года, а также добрался до 1/8 финала Кубка России. Перед началом сезона 2011 года украинского специалиста на посту рулевого «быков» сменил серб Славолюб Муслин.