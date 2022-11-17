Ташуев рассказал, почему в своё время Галицкий уволил его из «Краснодара»

Наставник «Ахмата» Сергей Ташуев поделился опытом работы в «Краснодаре», президентом которого является Сергей Галицкий. 63-летний специалист руководил «быками» с 2009 по 2010 год, когда команда выступала в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) (впоследствии — Футбольная национальная лига (ФНЛ)).
«Изначально мы заключали контракт с «Краснодаром» на два года. На сборах в Турции Сергей Николаевич Галицкий увидел, что я ставлю команде атакующий футбол, и сказал, что хотел бы, чтобы у меня был контракт на пять лет. Я всё подписал, но, к сожалению, через год мы расстались. Если честно – не ожидал и сам не до конца понял, почему так произошло. Для себя я выделил причину, что у меня не было опыта работы с олигархами. Психология управленцев в частном клубе и в государственном абсолютно разная», – цитирует Ташуева Sport24.
Под руководством Ташуева «Краснодар» финишировал на 5-й строчке в Первом дивизионе ПФЛ 2010 года, а также добрался до 1/8 финала Кубка России. Перед началом сезона 2011 года украинского специалиста на посту рулевого «быков» сменил серб Славолюб Муслин.
- 17 ноября 2022
-
06:37
-
05:49
-
04:48
-
04:29
-
04:06
-
03:52
-
03:40
-
03:22
-
02:37
-
02:27
-
01:06
-
01:03
-
00:57
-
00:50
-
00:39
-
00:31
-
00:30
-
00:16
-
00:13
-
00:10
-
00:02
- 16 ноября 2022
-
23:45
-
23:44
-
23:42
-
23:38
-
23:25
-
23:18
-
23:15
-
23:00
-
22:57
-
22:50
-
22:45
-
22:39
-
22:12
-
22:09