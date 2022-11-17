Тренер вратарей сборной России Кафанов: очень волнуюсь за Сафонова

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о голкипере национальной команды и «Краснодара» Матвее Сафонове.
«Я очень волнуюсь. Этот период бывает у вратарей. Надо спокойно разобраться, в какой ситуации какая ошибка сделана, чтобы их не повторять. Ошибки же были разные. Психологически, я думаю, Сафонов — парень крепкий, его это не надломит. Матвей ментально сильный.
Разбирать эпизоды с голами — дело тренера. Я хочу понять, что у него сейчас в голове. В каком психологическом состоянии он находится — для меня это важно. Играть Сафонов умеет. Ему надо забыть ошибки, которые были, раз он приехал в сборную, и показать, что он нужен сборной. Надо забыть те ошибки и вспомнить хорошие игры, те же матчи со Словакией и Словенией. Я подготовил видео, где Сафонов спасает «Краснодар». Это же он спасает, не кто-то другой. Чтобы Матвей понял, что он может. Сейчас важнее, чтобы у него была уверенность.
Поэтому Сафонова и вызвали. Мы даём понять, что в сборной тренеры в тебя верят, несмотря на неудачные игры. А беседовать ещё будем. Будет теория с большим количеством видеоматериала. Думаю, всё это должно помочь Сафонову вернуться в нормальное состояние», – приводит слова Кафанова Sport24.
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